Parte la fase 2, ma gli esperti invocano cautela: "Chiudere tutto se i contagi salgono" (Di lunedì 4 maggio 2020) Luca Sablone Serviranno responsabilità e senso civico, altrimenti il Paese verrà nuovamente travolto dal Coronavirus: "L'Italia è ancora in bilico" Prime parziali libertà, primi spostamenti, prime passeggiate e prime visite ai familiari: la fase 2 dell'emergenza Coronavirus inizia oggi e vede ben 4,4 milioni di lavoratori tornare all'opera. Un nuovo step cruciale per le sorti del Paese: gli italiani sono artefici del proprio destino. Serviranno cautela, responsabilità e buonsenso perché il nostro Paese non può assolutamente permettersi una risalita della curva dei contagi: significherebbe tornare nuovamente nelle condizioni che hanno caratterizzato queste dure settimane di quarantena nazionale. Nella serata di ieri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha condiviso un messaggio di ncoraggiamento e delle indicazioni in ... Leggi su ilgiornale Fase 2 : l'Italia riparte - FOTO -

L’Italia riparte con la Fase 2 ma il lockdown potrebbe tornare

