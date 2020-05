Milano, nasce il coupon salva-teatri e salva-librerie (Di lunedì 4 maggio 2020) Come aiutare il mondo del libro e, più in generale, quello della cultura nella difficile situazione economica legata al coronavirus? Con qualche idea brillante e un piccolo contributo da parte di ciascuno. Lo dimostra l'iniziativa lanciata da una giovane esperta di marketing, Ivana Savarese, che propone coupon e special discount per salvare librerie, teatri, poli culturali e attività artistiche, oltre a luoghi di ristorazione e intrattenimento. Sul sito Milanobucketlist.com, nato per presentare eventi culturali e centri di aggregazione milanesi, ha messo a punto una sezione, “Qual è la prima cosa che vorrai fare dopo la quarantena?”, in cui è possibile acquistare in anticipo servizi e prodotti. «Il sito», spiega lei, «funge da ponte tra le attività culturali e commerciali e i clienti. Le attività erogano buoni ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - ultime notizie – Mattarella sul 25 aprile : «Rinasceremo uniti anche oggi» e sale all’Altare della Patria da solo. Stop al modulo per gli spostamenti nella Fase 2 : le ipotesi. Ospedale Fiera Milano - tutto quello che non torna

Coronavirus - ultime notizie – Stop al modulo per gli spostamenti nella Fase 2 : le ipotesi. Mattarella sul 25 aprile : «Rinasceremo uniti anche oggi». Ospedale Fiera Milano - tutto quello che non torna

Milano - nasce la prima biobanca per il coronavirus : a cosa servirà (Di lunedì 4 maggio 2020) Come aiutare il mondo del libro e, più in generale, quello della cultura nella difficile situazione economica legata al coronavirus? Con qualche idea brillante e un piccolo contributo da parte di ciascuno. Lo dimostra l'iniziativa lanciata da una giovane esperta di marketing, Ivana Savarese, che proponee special discount perre, poli culturali e attività artistiche, oltre a luoghi di ristorazione e intrattenimento. Sul sitobucketlist.com, nato per presentare eventi culturali e centri di aggregazione milanesi, ha messo a punto una sezione, “Qual è la prima cosa che vorrai fare dopo la quarantena?”, in cui è possibile acquistare in anticipo servizi e prodotti. «Il sito», spiega lei, «funge da ponte tra le attività culturali e commerciali e i clienti. Le attività erogano buoni ...

Noovyis : (Milano, nasce il coupon salva-teatri e salva-librerie) Playhitmusic - - gabullo : @redblack1969 @BeppeSala @GhaliFoh Ghali è milanese al 100%. Milanesi si è anche se non si nasce a Milano, basta ac… - SerFiss : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani 2 maggio 1980 nasce a Milano il cantante e conduttore Francesco Facchinetti. Tantissimi Auguri di Buon… - matsuteia : RT @wordsandmore1: Uscito il nuovo singolo di Logo “CDB – Crampi di Battaglia”, prodotto da Simone Lanza Waxlife. Dai tour come bassista de… - ilsalottodiCeci : RT @wordsandmore1: Uscito il nuovo singolo di Logo “CDB – Crampi di Battaglia”, prodotto da Simone Lanza Waxlife. Dai tour come bassista de… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano nasce Il virus non ferma sette giovani, a Milano nasce Utopia editore - DIRE.it Dire Milano, nasce il coupon salva-teatri e salva-librerie

Come aiutare il mondo del libro e, più in generale, quello della cultura nella difficile situazione economica legata al coronavirus? Con qualche idea brillante e un piccolo contributo da parte di cias ...

Ragazzi Asperger: per loro una scuola innovativa, che anche in questo momento non si ferma

I ragazzi con sindrome di Asperger possono avere più difficoltà di altri a trovare un lavoro. Per loro a Milano da due anni esiste Il Centro di formazione Scuola Futuro Lavoro, che nasce dalla volontà ...

Come aiutare il mondo del libro e, più in generale, quello della cultura nella difficile situazione economica legata al coronavirus? Con qualche idea brillante e un piccolo contributo da parte di cias ...I ragazzi con sindrome di Asperger possono avere più difficoltà di altri a trovare un lavoro. Per loro a Milano da due anni esiste Il Centro di formazione Scuola Futuro Lavoro, che nasce dalla volontà ...