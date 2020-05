Mazzola: «Oggi indosserò la maglia granata. Rimpianti? Non aver chiuso la carriera al Toro» (Di lunedì 4 maggio 2020) Sandro Mazzola ha concesso un’intervista alla Gazzetta dello Sport nel giorno del ricordo della tragedia di Superga Sandro Mazzola ha parlato in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport nel giorno del ricordo della tragedia di Superga. Le sue parole. PRIMA VOLTA A SUPERGA – «Per me è sempre stato così il 4 maggio: un raccoglimento intimo, un’emozione intensa da non condividere se non in famiglia. Ecco perché nella mia vita ho evitato con cura di salire a Superga proprio nel giorno della tragedia. Ci sono andato spesso, sia chiaro, ma quando non c’era folla e quindi uno o due giorni prima o magari uno due giorni dopo. Non ho mai dimenticato la prima volta. Ero nella Primavera dell’Inter e per un impegno scolastico di vitale importanza non potetti salire sul pullman dei compagni che andavano appunto ad affrontare il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 maggio 2020) Sandroha concesso un’intervista alla Gazzetta dello Sport nel giorno del ricordo della tragedia di Superga Sandroha parlato in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport nel giorno del ricordo della tragedia di Superga. Le sue parole. PRIMA VOLTA A SUPERGA – «Per me è sempre stato così il 4 maggio: un raccoglimento intimo, un’emozione intensa da non condividere se non in famiglia. Ecco perché nella mia vita ho evitato con cura di salire a Superga proprio nel giorno della tragedia. Ci sono andato spesso, sia chiaro, ma quando non c’era folla e quindi uno o due giorni prima o magari uno due giorni dopo. Non ho mai dimenticato la prima volta. Ero nella Prima dell’Inter e per un impegno scolastico di vitale importanza non potetti salire sul pullman dei compagni che andavano appunto ad affrontare il ...

pisto_gol : Oggi compie 85 anni Luisito Suarez , il cervello della Grande Inter: da lui nasceva il gioco, era lui a ispirare co… - Gazzetta_it : #Superga Sandro #Mazzola: “Il 4 maggio per me è un’emozione intima, ma oggi indosserò la maglia granata”… - Catenacciaro : RT @Gazzetta_it: #Superga Sandro #Mazzola: “Il 4 maggio per me è un’emozione intima, ma oggi indosserò la maglia granata” - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Superga Sandro #Mazzola: “Il 4 maggio per me è un’emozione intima, ma oggi indosserò la maglia granata” - viajandoperdido : Sandro Mazzola: “Un’emozione intima, oggi indosserò la maglia granata” -