Il podcast per imparare a meditare (e alleggerire questi tempi)

(Di lunedì 4 maggio 2020) (foto: Getty Images)L’ha detto anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità: durante l’isolamento imposto dal contenimento del coronavirus, fra le pratiche che aiutano a mantenere un sano equilibrio psico-fisico ci sono l’attività motoria, una sana alimentazione e il rilassamento + la meditazione. Perché è importante ritrovare la dimensione mentale da cui ripartire e nella quale trovare pace e consapevolezza per affrontare la quotidianità incerta e spesso angosciante. Da dove cominciare, però? Da Audible, per esempio: oggi 4 maggio, arriva la produzione originale Benessere H24, realizzata grazie all’esperienza di Daniel Lumera nel campo delle scienze del benessere e della meditazione e alle musiche di Emiliano Toso. Si tratta di unpensato per dare a tutti, anche ...

Da oggi è disponibile su Audible Benessere H24: un percorso in 20 tracce che aiuta a trovare la concentrazione, ad addormentarsi con serenità e a combattere il senso di ansia amplificato dal coronavir ...Sono molteplici gli appuntamenti, gli approfondimenti e i video che le istituzioni culturali di Roma Capitale mettono a disposizione online per tutti, per tutta Italia, in questo periodo. Questi alcun ...