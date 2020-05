«Grey’s Anatomy» | la reunion tra Patrick Dempsey ed Eric Dane a 2 metri di distanza

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 4 maggio 2020) Ciò che Shonda Rhimes divide, la quarantena riunisce. E così, nel rispetto delle distanze di sicurezza per via del contenimento, il Dottor Stranamore e il Dottor Bollore, famosi per aver condiviso gli amori e le corsie in Grey’s Anatomy, si rincontrano per la gioia dei fan. Loro sono Patrick Dempsey ed Eric Dane, impegnati a immortalarsi in un selfie nel quale si mostrano sorridenti e lontani a causa dell’emergenza: «Foto sfocata su come restare a due metri di distanza», scrive Dane su Twitter mentre Dempsey rimane lì dietro sullo sfondo. https://twitter.com/RealEricDane/status/1255552769324249088