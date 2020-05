Gaetano Scullino: la festa in terrazza del sindaco di Ventimiglia durante la quarantena (Di lunedì 4 maggio 2020) Il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino ha avuto il 27 aprile scorso la bella idea di trasgredire le ordinanze per uscire su un terrazzo dove andava in scena una festa con balli e karaoke. Proprio per questo è finito su Facebook mentre ancheggia. Sotto ha trovato i carabinieri. Gaetano Scullino: la festa in terrazza del sindaco di Ventimiglia durante la quarantena Nel video gare:eccolo su Facebook che balla, salta, cantando “Mamma Maria” dei Ricchi e Poveri. Poi batte le mani rivolto alla sua Ventimiglia di notte buia per la quarantena. Il Fatto scrive oggi che Scullino indossa mascherina, guanti e un doppiopetto grigio che ricorda vagamente il Silvio Berlusconi dei tempi di gloria. Lo stile del primo ballerino, a dire il vero, non è proprio degno di Tony Manero, ma si fa quel che si può. Però, dai, ce la mette tutta, agita le ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 4 maggio 2020) Ildiha avuto il 27 aprile scorso la bella idea di trasgredire le ordinanze per uscire su un terrazzo dove andava in scena unacon balli e karaoke. Proprio per questo è finito su Facebook mentre ancheggia. Sotto ha trovato i carabinieri.: laindeldilaNel video gare:eccolo su Facebook che balla, salta, cantando “Mamma Maria” dei Ricchi e Poveri. Poi batte le mani rivolto alla suadi notte buia per la. Il Fatto scrive oggi cheindossa mascherina, guanti e un doppiopetto grigio che ricorda vagamente il Silvio Berlusconi dei tempi di gloria. Lo stile del primo ballerino, a dire il vero, non è proprio degno di Tony Manero, ma si fa quel che si può. Però, dai, ce la mette tutta, agita le ...

