Fase 2, orari banche: riaprono diverse filiali ma con limitazioni. Sarà ancora necessario prendere appuntamento per qualsiasi richiesta In questa ripartenza prevista dalla Fase 2 rientrano in gioco anche le banche. In un momento così particolare per la nostra economia, vessata da mesi di lockdown, l'importanza dell'accesso al credito è fondamentale, così come la possibilità …

Fase 2, il governatore del Veneto Luca Zaia: «In questa settimana o in 10 giorni ci giochiamo il futuro». «Oggi iniziamo un percorso di sorveglianza estrema - dice Luca Zaia, riferendosi al primo ...

La popolazione dell’isola del Giglio resistente al Covid-19: un solo positivo asintomatico su 723 test

Di queste, hanno già aderito alla prima fase dello screening 51mila operatori sanitari, di cui il 2,2% è risultato positivo, ma solo l’1,1% è stato confermato positivo da successivo tampone molecolare ...

