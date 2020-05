De Luca a Fabio Fazio: «Nonostante il suo aspetto da fratacchione, anche lei avrà affetti stabili» | VIDEO (Di lunedì 4 maggio 2020) fratacchione è la nuova parola chiave più ricercata su Google in Italia nella serata tra il 3 e il 4 maggio. Nel corso della trasmissione Che Tempo Che Fa, infatti, è stata utilizzata dal governatore della Campania Vincenzo De Luca per definire il conduttore Fabio Fazio a proposito degli affetti stabili. Il presidente della regione, infatti, stava commentando il dpcm del 26 aprile e le conseguenti FAQ sulle persone che potranno ricevere visite da oggi, 4 maggio, in ottemperanza alle disposizioni per la fase 2 dell’emergenza coronavirus. LEGGI anche > De Luca vuole mandare i carabinieri con i lanciafiamme per chi organizza le feste di laurea durante l’epidemia di coronavirus fratacchione, la definizione di De Luca per Fabio Fazio Vincenzo De Luca stava parlando della definizione contenuta all’interno del dpcm del governo, ovvero gli affetti ... Leggi su giornalettismo Che Tempo che fa - Vincenzo De Luca battezza pure Fabio Fazio : lei fratacchione...

Che tempo che fa : gli ospiti di stasera di Fabio Fazio - anche Vincenzo De Luca

Fabio Cannavaro/ “De Luca n° 1 - se quanto accaduto a Milano fosse successo al sud...” (Di lunedì 4 maggio 2020)è la nuova parola chiave più ricercata su Google in Italia nella serata tra il 3 e il 4 maggio. Nel corso della trasmissione Che Tempo Che Fa, infatti, è stata utilizzata dal governatore della Campania Vincenzo Deper definire il conduttorea proposito deglistabili. Il presidente della regione, infatti, stava commentando il dpcm del 26 aprile e le conseguenti FAQ sulle persone che potranno ricevere visite da oggi, 4 maggio, in ottemperanza alle disposizioni per la fase 2 dell’emergenza coronavirus. LEGGI> Devuole mandare i carabinieri con i lanciafiamme per chi organizza le feste di laurea durante l’epidemia di coronavirus, la definizione di DeperVincenzo Destava parlando della definizione contenuta all’interno del dpcm del governo, ovvero gli...

fanpage : Gli interventi del presidente Vincenzo De Luca fanno spesso discutere. Ed è successo anche questa volta - welikeduel : Questa sera torna #propagandalive. Saranno con noi Luca Bizzarri, Diodato, Ivan Zaytsev, Zerocalcare, Fabio Celenza… - giornalettismo : Chi non si è mai sentito almeno un po' #fratacchione? #DeLuca #CTCF - colodanvik : RT @fanpage: Gli interventi del presidente Vincenzo De Luca fanno spesso discutere. Ed è successo anche questa volta - fabio_fazio_fax : Tutti per uno e Lui per tutti ???? #solidarietà #mascherine #gennaro #sangennaro #miracolo By luca carnevale -