Coronavirus, la Germania pensa alla carta di immunità: aiuterebbe a gestire i gruppi vulnerabili e le misure di protezione (Di lunedì 4 maggio 2020) In Germania, dove oggi hanno riaperto anche parrucchieri e barbieri, il governo prevede di introdurre una carta di immunità che, come la carta di vaccinazione, potrebbe dimostrare che la malattia Covid-19 è stata superata. Tuttavia, non mancano i dubbi. Il prerequisito per l’introduzione di un simile documento è che esistano prove scientifiche che dimostrino che esiste un’immunità dopo un’infezione da Coronavirus e che una persona guarita non può più infettare nessuno, ha affermato il ministro federale della sanità Jens Spahn (CDU). Ma al momento non ci sono ancora: secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, non esistono ancora prove affidabili dell’immunità. La legge afferma che l’immunità “può essere utilizzata per trarre conclusioni di vasta portata su ... Leggi su meteoweb.eu Germania - 10 calciatori positivi al Coronavirus nei primi 1724 tamponi [DETTAGLI]

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Merkel : “Da Germania 525 milioni per vaccino”

Emergenza Coronavirus : trovati 10 casi positivi in Germania tra Bundesliga e Zweite Liga (Di lunedì 4 maggio 2020) In, dove oggi hanno riaperto anche parrucchieri e barbieri, il governo prevede di introdurre unadi immunità che, come ladi vaccinazione, potrebbe dimostrare che la malattia Covid-19 è stata superata. Tuttavia, non mancano i dubbi. Il prerequisito per l’introduzione di un simile documento è che esistano prove scientifiche che dimostrino che esiste un’immunità dopo un’infezione dae che una persona guarita non può più infettare nessuno, ha affermato il ministro federale della sanità Jens Spahn (CDU). Ma al momento non ci sono ancora: secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, non esistono ancora prove affidabili dell’immunità. La legge afferma che l’immunità “può essere utilizzata per trarre conclusioni di vasta portata su ...

LaStampa : Scienziati tedeschi: “In Germania i positivi al coronavirus sono oltre dieci volte quelli dichiarati” - DiMarzio : Germania, 10 positivi al #Coronavirus in club di #Bundesliga e 2.Bundesliga ?? - RaiSport : ??La Lega #tedesca rivela gli esiti dei primi 1.724 test svolti #calcio #germania #coronavirus Leggi la notizia?? - Angelo_cobalto : RT @DiMarzio: Germania, 10 positivi al #Coronavirus in club di #Bundesliga e 2.Bundesliga ?? - RobertoRenga : RT @DiMarzio: Germania, 10 positivi al #Coronavirus in club di #Bundesliga e 2.Bundesliga ?? -