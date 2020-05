Bonafede deve delle spiegazioni sulla querelle con Di Matteo (Di lunedì 4 maggio 2020) La Lega chiede le immediate dimissioni del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede: «Rivolte, evasioni, detenuti morti, agenti feriti, migliaia di delinquenti usciti dal carcere, boss tornati a casa e il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini, sostituito: come se non bastasse tutto questo, ora arrivano le parole di un magistrato come Nino Di Matteo in diretta tv: è vero che non è stato messo alla guida del Dap perché sgradito ai mafiosi? In ogni caso, anche senza le parole di Di Matteo, Bonafede dovrebbe andarsene in fretta per i troppi scandali ed errori». Questo chiedono i parlamentari leghisti Giulia Bongiorno, Nicola Molteni, Jacopo Morrone e Andrea Ostellari.La vicenda che coinvolge Bonafede e Di Matteo, in effetti, assume contorni di una gravità infinita. Di Matteo, pubblico ministero antimafia ... Leggi su panorama Caos nelle carceri - Bonafede non supera la prova : "Deve lasciare prima di compiere altri disastri" (Di lunedì 4 maggio 2020) La Lega chiede le immediate dimissioni del ministro della Giustizia, Alfonso: «Rivolte, evasioni, detenuti morti, agenti feriti, migliaia di delinquenti usciti dal carcere, boss tornati a casa e il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini, sostituito: come se non bastasse tutto questo, ora arrivano le parole di un magistrato come Nino Diin diretta tv: è vero che non è stato messo alla guida del Dap perché sgradito ai mafiosi? In ogni caso, anche senza le parole di Didovrebbe andarsene in fretta per i troppi scandali ed errori». Questo chiedono i parlamentari leghisti Giulia Bongiorno, Nicola Molteni, Jacopo Morrone e Andrea Ostellari.La vicenda che coinvolgee Di, in effetti, assume contorni di una gravità infinita. Di, pubblico ministero antimafia ...

