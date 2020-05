Roma, altra grana per Pallotta: contro di lui i piccoli investitori del club (Di domenica 3 maggio 2020) Non è certo un periodo particolarmente propizio per James Pallotta. Per il proprietario americano della Roma è prima arrivato lo stop imposto dal coronavirus alla trattativa con Dan Friedkin per il passaggio di proprietà del club giallorosso. Poi - ma era un risultato già atteso - il passivo di bilancio dalla semestrale di 87 milioni di euro e ora, per il bostoniano, arriva un'altra grana. Secondo quanto rivelato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, i piccoli investitori... Leggi su 90min “Avrei preferito un’altra cosa…”. Roberta Morise - la verità su quello che è successo con Eros Romazzotti

Junior Firpo alla Roma?/ Calciomercato - altra possibile operazione con i blaugrana

Ultime Notizie dalla rete : Roma altra Coronavirus, caos allenamenti: le Regioni anticipano il Governo, Roma e Lazio luce verde dal 6 maggio Il Messaggero Coronavirus, nella Asl Rm6 ancora 13 nuovi casi. Ed altri 4 morti

Serie A, caos allenamenti: Emilia, Campania, Lazio e Sardegna anticipano Governo

Sei calciatori all’ora, solo la mattina e senza tecnici ma con un presidio sanitario d’emergenza, da lunedì il Sassuolo apre il Mapei Football Center per «sedute individuali facoltative». Da martedì i ...

