Riapre anche il Circo Massimo

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 3 maggio 2020) Non solo Villa Borghese e Villa Pamphilj: sono molti i parchi di Roma che domani, in occasione dell’avvio della Fase 2 del 4 maggio, potranno riaprire. Tra le aree verdi autorizzate dal Campidoglio, che ha provveduto alla loro sistemazione e allo sfalcio, c’èil.Era stata chiusa lo scorso marzo, l’area nei pressi di Caracalla, teatro di numerosi eventi, da concerti pop a festeggiamenti per la vittorie della nazionale ai mondiali nel 2006 e della Roma, a maratone come la Race for the Cure.Ilè statocornice di numerose manifestazioni politiche, da quella storica della Cgil di Cofferati contro l’abolizione dell’articolo 18 che portò in piazza un milione di persone, a quella del Pd di Veltroni, fino alla recente kermesse a 5 stelle con Di Maio, Grillo e Casaleggio.