Nuoto | i record del mondo | Regan Smith e l’accoppiata 100-200 dorso a Gwangju 2019 Uno

(Di domenica 3 maggio 2020) Settimane/giorni complicati. La pandemia globale ha costretto tutti a fermarsi perché la tutela della salute è prioritaria, ma nello stesso tempo anche la ripresa delle attività lo è per far sì che la macchina produttiva possa rimettersi in moto. Sono in attesa di capire il loro futuro i nuotatori che, come tutti gli atleti, hanno visto rinviate le Olimpiadi di Tokyo al 2021 e poco sanno sul loro futuro agonistico. Un grande punto interrogativo, infatti, c’è sulla gestione degli impianti e sul rispetto di un protocollo di difficile attuazione. In una realtà complicata, guardare al passato viene quasi spontaneo. Riavvolgendo il nastro e pensare a quanto è accaduto l’anno scorso nei Mondiali(Corea del Sud) non è fare peccato. In quel contesto, una delle stelle è stata la classe 2002 americana ...