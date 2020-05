Martina Valcepina | short track | “Milano-Cortina 2026 sarebbe un sogno | Arianna Fontana è

Leggi su oasport

(Di domenica 3 maggio 2020)è da ormai molte stagioni una punta di diamante della squadra italiana di. Medaglie in tutte le competizioni (Olimpiadi, Mondiali ed Europei) sia individuali che di squadra,è certamente una delle pattinatrici più forti soprattutto nei 500 metri, oltre ad essere un perno di una staffetta che ha saputo salire sul podio nelle grandi manifestazioni con costanza. La rappresentante delle Fiamme Gialle si è raccontata in esclusiva ad OA Sport, parlando della stagione appena passata, con uno sguardo al futuro fino ale alle Olimpiadi di Milano-. La quarantena dura ormai da molto tempo e terminerà domani. Come stai affrontando questo momento e cosa hai fatto per passare il tempo? “Ormai siamo a casa da tanto, visto che la Lombardia è stata una delle prime regioni a chiudere. Mi sono ...