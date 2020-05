Lazio | Luis Alberto | «Non parliamo di Scudetto | obiettivo Champions»

(Di domenica 3 maggio 2020)e lanon vogliono sentire parlare di: l’dei biancocelesti è la qualificazione inLeague Intervenuto nel corso di una diretta Instagram,non si è sbilanciato riguardo alla possibile vittoria dellodella. «L’primario è quello della. Se non ci qualifichiamo, ci uccidono. Noi non vogliamo parlare di tricolore. Il nostro veroè laLeague, che ci è sfuggita due volte. La testa di tutti è qualificarci matematicamente alla. Poi si parlerà di». Leggi su Calcionews24.com

