La circolare del Viminale: sì agli allenamenti individuali anche per gli sport di squadra (Di domenica 3 maggio 2020) Molte Regioni avevano già anticipato questa decisione, aprendo agli allenamenti individuali (nelle strutture private) anche per tutti gli atleti che fanno sport di squadra. Ora è arrivata questa normativa anche a livello nazionale, attraverso la circolare pubblicata domenica 3 maggio dal Ministero dell’Interno. Da domani, lunedì 4 maggio, le squadre potranno far effettuare ai propri tesserati le attività – individualmente e rispettando le distanze di sicurezza – ai propri tesserati. LEGGI anche > Gli amici non sono «affetti stabili» (almeno fino al 18 maggio) La prima a muoversi in questa direzione era stata l’Emilia-Romagna, seguita anche dal Lazio, dalla Campania e dalla Sardegna. Con la circolare del Viminale ai prefetti, ora, la ripresa degli allenamenti individuali per gli sport di squadra viene estesa lungo ... Leggi su giornalettismo Coronavirus - il Viminale invia circolare ai prefetti : “Equilibrio tra applicazione delle norme e benessere dei cittadini”

