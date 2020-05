Jennie delle BLACKPINK pubblica su Instagram 59 selfie in 15 minuti ed i fan vanno in tilt

Leggi su bitchyf

(Di domenica 3 maggio 2020)ha riscritto il concetto di influencerndo su59in 15suddivisi in 9 post. Un’operazione di marketing per la promozione della sua linea di occhiali che ha funzionato alla grande, dato che in 48 ore i 9 post hanno totalizzato 34 milioni di apprezzamenti e 240 mila commenti. Se la scorsa settimana Lisa ha conquistato il web a sua insaputa con il memegambe, oggi èa far parlare con questa invasione di. Insomma, lesanno attirare attenzioni. Lady Gaga ringrazia. Visualizza questo post suAnd last but not least 9. Thank you my dream team @jiyeonl @ssem0919 @meenmeenmeen . A quick session at my house getting changed 10 times for no reason. 집에서 셀프 화보 찍기 Un post condiviso ...