Il panopticon digitale ai tempi del coronavirus: il totalitarismo della società trasparente (Di domenica 3 maggio 2020) Roma, 3 mag – L’epidemia del coronavirus, fra i tanti cambiamenti che ha imposto alla nostra società, ha consentito al capitalismo della sorveglianza di accrescere notevolmente l’efficienza dei suoi apparati di controllo. Il lancio dell’applicazione Immuni costituisce in tal senso un notevole passo in avanti, e rappresenta l’esito inevitabile di una società dove tutto deve essere monitorato e tracciato. La società trasparente non ammette zone d’ombra, ed è proprio in questa sua volontà di rendere visibile e pubblico ogni aspetto dell’esistenza, persino il più intimo, che risiede la sua violenza totalitaria. D’altronde siamo noi stessi a consegnare le chiavi delle nostre vite a chi è in grado di trarne profitto. In una società sempre più interconnessa ogni nostro gesto produce ... Leggi su ilprimatonazionale Il panopticon digitale ai tempi del coronavirus : il totalitarismo della società trasparente (Di domenica 3 maggio 2020) Roma, 3 mag – L’epidemia del, fra i tanti cambiamenti che ha imposto alla nostra società, ha consentito al capitalismosorveglianza di accrescere notevolmente l’efficienza dei suoi apparati di controllo. Il lancio dell’applicazione Immuni costituisce in tal senso un notevole passo in avanti, e rappresenta l’esito inevitabile di una società dove tutto deve essere monitorato e tracciato. La società trasparente non ammette zone d’ombra, ed è proprio in questa sua volontà di rendere visibile e pubblico ogni aspetto dell’esistenza, persino il più intimo, che risiede la sua violenza totalitaria. D’altronde siamo noi stessi a consegnare le chiavi delle nostre vite a chi è in grado di trarne profitto. In una società sempre più interconnessa ogni nostro gesto produce ...

EntropicBazaar : @Kitkot3 È immune ai TSO? Agli impianti funzionali al panopticon digitale? - matcan_22 : Il panopticon digitale ai tempi del coronavirus: il totalitarismo della società trasparente - Angelredblack1 : RT @IlPrimatoN: 'il lancio dell’applicazione Immuni costituisce in tal senso un notevole passo in avanti, e rappresenta l’esito inevitabile… - StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: 'il lancio dell’applicazione Immuni costituisce in tal senso un notevole passo in avanti, e rappresenta l’esito inevitabile… - RenatoGianmarco : RT @IlPrimatoN: 'il lancio dell’applicazione Immuni costituisce in tal senso un notevole passo in avanti, e rappresenta l’esito inevitabile… -

Ultime Notizie dalla rete : panopticon digitale Il panopticon digitale ai tempi del coronavirus: il totalitarismo della società trasparente Il Primato Nazionale