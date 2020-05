Fase 2 | domani arrivano le mascherine in oltre 20mila punti vendita | i prezzi

Leggi su howtodofor

(Di domenica 3 maggio 2020) Dalechirurgiche potranno essere acquistate a 0,50 centesimi, al netto dell'Iva, in circa 20 mila: è il risultato dell'accordo siglato dal Commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri, Confcommercio, Federdistribuzione e Conad, che avrà valore anche per tutti i commercianti italiani loro associati. Un'intesa è stata raggiunta anche con 30mila farmacie e parafarmacie. Non solo: quando verrà formalizzata anche quella conseguita con i tabaccai si dovrebbe arrivare a 100 milain cui sarà possibile recuperare lea 0,50 centesimi: è un negozio ogni 600 abitanti. "L'accordo che in poche ore abbiamo siglato è una bella pagina nella gestione di questa drammatica emergenza. Ringrazio Confcommercio, Federdistribuzione e Conad per la disponibilità ed il senso ...