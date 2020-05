CorSport | play-off se la Serie A non riparte entro il 20 giugno In bilico la Coppa Italia

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 3 maggio 2020) Ieri, in assemblea di Lega, si è affrontato il tema calendari, con un doppio scenario preso in considerazione, scrive il Corriere dello Sport. Il primo è quello che indica la ripresa del campionato il weekend del 13-14. Il secondo, invece, slitterebbe l’inizio di una settimana, tra il 20 e il 21. In questo caso, salterebbe la, poiché mancherebbero le date utili per incastrare tutto e terminareil 2 agosto come indicato dall’Uefa. Se non si giocherà la, in Europa League andrà la settima classificata inA. Si è discusso anche dioff, ipotesi caldeggiata dalla Figc. Vi si farebbe ricorso nel caso in cui non si tornasse in campo nemmeno il 20. Scrive il: “Il principale ostacolo, però, è che l’Uefa pretende di essere informata di un eventuale cambio ...