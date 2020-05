Calcio Napoli | sparito l’audio tra il VAR e l’arbitro Orsato relativo ad Inter Juventus

Leggi su 2anews

(Di domenica 3 maggio 2020) Ha del clamoroso la dichiarazione rilasciata da Giuseppe Pecoraro, ex capo della Procura Federale della FIGC costretto ad archiviare l’indagine Lasciando stare questo periodo di quarantena forzata, dal 2 marzo del 2018, giorno di, si sono giocate partite, si è discusso sul VAR, sulla sua applicazione ma soprattutto si è archiviato, a questo punto troppo presto, il campionato 2017 2018. La notizia uscita su Il Mattino di oggi ha del clamoroso per l’importanza della persona che l’ha fatta emergere: Giuseppe Pecoraro, ex capo della procura federale della FIGC. Ha del clamoroso per ciò che ha riportato, non certo per qualcosa che, ormai, soprattutto ai tifosi delè chiarissimo da tempo. Partiamo dai fatti L’ex procuratore ha dichiarato: “Chiesi all’Aia e poi alla Lega, ai soli fini ...