Bonaccini: «Non sono andato contro Spadafora. Abbiamo usato il buonsenso» (Di domenica 3 maggio 2020) Il governatore dell’Emilia Romagna ha autorizzato l’allenamento in forma individuale anche agli atleti degli sport collettivi. Ha dato la stura anche ad altre Regioni come Lazio e Campania. E forse seguiranno la scia anche Veneto e Toscana. Oggi ne parla in un’intervista al Corriere dello Sport. «Abbiamo agito nel pieno rispetto del decreto e delle specificità del ministro con il quale ieri mi sono sentito al telefono». Parla di un confronto con Spadafora, senza aggiungere dettagli. E continua: «Noi Abbiamo usato il buonsenso, prima di arrivare all’ordinanza ho parlato con i dirigenti di Bologna e Sassuolo e ci siamo trovati immediatamente su un punto, l’evidente riduzione del rischio se i calciatori si alleneranno individualmente e secondo criteri molto precisi in spazi chiusi e protetti piuttosto che in un parco pubblico. Mi ha ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - Bonaccini : “Se non lo fa il governo - rendiamo obbligatorio l’uso di mascherine”. Zaia : “Senza è come uscire nudi di casa”

“Bonaccini : ‘Anche se ci fosse ok Governo - in Emilia bar e ristoranti non apriranno'”

