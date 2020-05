Ultime Notizie Roma del 02-05-2020 ore 13 | 10

(Di sabato 2 maggio 2020)dailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli e il coronavirus i dati nel mondo sulle vittime e casi di coronavirus sono in continuo aggiornamento gli Stati Uniti hanno riportato ieri oltre 1800 in 24 ore a causa del nuovo coronavirus e leggero calo rispetto ai giorni precedenti secondo il conteggio della John Hopkins University l’India Registra il record di nuovi casi di coronavirus nelle24 ore ne sono stati registrati 2293 lo rende noto il Ministero della Salute in Pakistan e sono stati superati i 18000 case di coronavirus zia ti registrano nelle24 ore altri 4 nuovi contagi da coronavirus bus e metro fino alle 23:30 esercizi commerciali aperti fino alle 21:30 maDelivery consentiti anche oltre ora di punta spalmata dalle 830 alle 11:30 e lo 80% dei dipendenti Capitolini Smart Working e poi stazioni bar locali sorvegliati speciali ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Anche un altro recente studio cinese ha mostrato evidenze di efficacia del farmaco. Record di contagi in Russia Impennata dei casi in Russia nelle ultime 24 ore in Russia: sono quasi diecimila. Lo ...In caso di riduzione di orario l’assegno ordinario dal FIS non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall’indennizzabilità di queste ultime. Se lo stato di malattia ...