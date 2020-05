Terremoto a Parma, si intensifica lo sciame sismico di oggi: scossa magnitudo 3 nel pomeriggio (Di sabato 2 maggio 2020) Si intensifica lo sciame sismico che da stamattina sta interessando Parma: alle 17:55 del pomeriggio s’è verificata la scossa più forte dell’intera sequenza, magnitudo 3.0 a 16.0km di profondità, sempre nello stesso epicentro a Sud del capoluogo emiliano. Complessivamente abbiamo avuto oltre 40 scosse nelle ultime 12 ore.L'articolo Terremoto a Parma, si intensifica lo sciame sismico di oggi: scossa magnitudo 3 nel pomeriggio Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu TERREMOTO OGGI PARMA M 3.0/ Ingv ultime scosse : ancora paura - epicentro a Felino

Terremoto e sciame sismico nella provincia di Parma

Terremoto oggi Parma M 2.9/ Ingv ultime scosse Felino : sciame sismico in corso (Di sabato 2 maggio 2020) Siloche da stamattina sta interessando: alle 17:55 del pomeriggio s’è verificata lapiù forte dell’intera sequenza,3.0 a 16.0km di profondità, sempre nello stesso epicentro a Sud del capoluogo emiliano. Complessivamente abbiamo avuto oltre 40 scosse nelle ultime 12 ore.L'articolo, silodi3 nel pomeriggio Meteo Web.

SkyTG24 : Terremoto in Emilia Romagna, scosse tra Parma e Reggio Emilia - ninda1952 : RT @INGVterremoti: [STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 2.8 e 3.3 ore 17:55 IT del 02-05-2020, prov/zona Parma #INGV_24352751 https://t.… - selishardliquor : RT @TerremotiBot: #terremoto alle 17:55 Epicentro: Parma (PR) Magnitudo: 3.0 ± 0.3 (ML) - FedePizzicotti : #Terremoto a Parma: trenta scosse da ieri sera. Sto facendo prove tecniche. Mi avete chiesto di riaprire le strade… - rosalinobove : RT @INGVterremoti: [STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 2.8 e 3.3 ore 17:55 IT del 02-05-2020, prov/zona Parma #INGV_24352751 https://t.… -