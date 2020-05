Polizia Locale | ponte I Maggio | già 20mila controlli

(Di sabato 2 maggio 2020) Di: “Finora comportamenti responsabili da parte della cittadinanza” Roma – Sono già oltre 20 mila iche ladi Roma Capitale ha messo in atto, in modalità potenziata, già a partire dalla vigilia del 1, per verificare il rispetto delle norme anti – contagio durante ildella festa dei lavoratori, al fine di scongiurare spostamenti insensati verso il litorale o fuori città. Tra giovedì e venerdì, su circa 20 mila verifiche effettuate e più di 2mila eseguite nei parchi e presso le attività commerciali, sono 97 le irregolarità riscontrate. “Laranza dei romani ha dimostrato, finora, un grande senso di responsabilità e auspico che il rispetto delle regole e il buon senso, che sono prevalsi fino a questo momento, proseguano anche dopo il ...

virginiaraggi : #coronavirus A Roma tra giovedì e ieri, Primo maggio, eseguiti oltre 20mila controlli da agenti Polizia locale: 97… - virginiaraggi : Arrestato uno dei responsabili dell'atto vandalico di ieri notte a Villa Doria Pamphilj. Grazie a carabinieri repar… - virginiaraggi : Ieri notte un’altra targa distrutta a Villa Doria Pamphilj. Ad oggi danneggiate circa 26 targhe, 3 statue, 2 vasi c… - Nadiavirtussina : RT @UNOWEN__: @Nadiavirtussina Onore a all'eroe che ci ha servito con dedizione e anche tutte e nessune escluse forze dell'ordine, vv.ff.,… - arca1317 : RT @virginiaraggi: #coronavirus A Roma tra giovedì e ieri, Primo maggio, eseguiti oltre 20mila controlli da agenti Polizia locale: 97 le ir… -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia Locale

Oggi Treviso

Centinaia di persone in strada in barba ai divieti e al rischio epidemiologico legato al coronavirus. È diventato un caso quello che è accaduto ieri, primo maggio, a Barletta in occasione della proces ...Tutti gli agenti hanno fatto il pit stop in auto e si sono sottoposti all’esame Ruzzetto della Cisl aveva scatenato il caso di un agente positivo al test sierologico SASSARI. L’ombra del covid si è d ...