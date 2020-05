Piemonte, dalla prossima settimana test in sette scuole (Di sabato 2 maggio 2020) Iniziano la prossima settimana in sette scuole del Piemonte, cinque delle quali a Torino, i cosiddetti ‘beta test’, ovvero le prove delle misure messe a punto dal Politecnico per la ripresa delle attività scolastiche.La sperimentazione riguarda tutte le procedure organizzative, dai turni all’uso degli spazi e ai flussi di entrata e uscita per rideterminare le attività in rapporto alla tutela della salute, oltre che ai bisogni dei piccoli utenti e delle loro famiglie. Il contributo di Torino riguarda in particolare nidi e scuola dell’infanzia.Per la definizione di un nuovo modello organizzativo per la ripresa delle attività nelle scuole, a partire dalle strutture educative per l’infanzia, per i principi di base generali di prevenzione e contenimento del contagio si è tenuto conto, dal punto di vista tecnico, della rarefazione ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - il Piemonte ‘segue’ la Lombardia : le nuove misure adottate dalla Regione

