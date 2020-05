Palazzo Chigi chiarisce: “Gli amici non sono affetti stabili” (Di domenica 3 maggio 2020) Gli amici non sono affetti stabili, almeno per Palazzo Chigi. Ed è polemica sui social. ROMA – Gli amici non sono affetti stabili, almeno per Palazzo Chigi. In una nota la Presidenza del Consiglio ha precisato che fino al 18 maggio potranno andare a trovare congiunti (parenti fino al sesto grado), affini (fino al quarto grado) e tutte le persone con le quali si ha un rapporto stabile. E tra i cosiddetti affetti stabili non è compresa l’amicizia. La precisazione da parte di Palazzo Chigi era stata riportata in un primo momento da la Repubblica, poi confermata da una nota chiarificatrice ma non pacificatrice. Una comunicazione che ha portato alla protesta degli italiani sui social che hanno contestato la decisione presa dalla maggioranza. Non sono escluse delle modifiche nelle prossime ore visto che anche all’interno del Governo sembrano esserci ... Leggi su newsmondo Congiunti e affetti stabili - dal 4 maggio potremo far visita ad amici e fidanzati? I chiarimenti di Palazzo Chigi (VIDEO)

