Coronavirus: 80 nuovi casi, 9 i decessi in Toscana. I guariti salgono a 3297 (Di sabato 2 maggio 2020) FIRENZE. In Toscana sono 9.525 i casi di positività al Coronavirus, 80 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 2,5% e raggiungono quota 3297. I test eseguiti hanno raggiunto quota 148.223, 1.767 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 2.749. Gli attualmente positivi sono oggi 5.365, lo 0,1% in meno di ieri. Si registrano 9 nuovi decessi: 5 uomini e 4 donne con un’età media di 85,6 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri, ricordando che si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta ... Leggi su iltirreno.gelocal Coronavirus - ultime notizie – In Italia quasi 2mila nuovi positivi nelle ultime 24 ore - in Lombardia oltre 40 deceduti. Arcuri : «Da lunedì inizia la sfida più difficile». In arrivo il reddito di emergenza

