Corea del Nord, Kim Jong-un riappare in pubblico dopo 20 giorni (Di sabato 2 maggio 2020) dopo quasi tre settimane di speculazione sulle sue condizioni di salute, il leader NordCoreano, Kim Jong-un, è riapparso in pubblico. Secondo quanto riferito dalla Kcna, l’agenzia ufficiale del regime, Kim ha tagliato il nastro all’inaugurazione di una fabbrica di fertilizzanti, in compagnia della sorella, Kim Yo-kong. Jong-un «ha partecipato alla cerimonia tra i fragorosi applausi e gli ‘evviva’ dei partecipanti», ha riferito l’agenzia. LEGGI ANCHE –> La foto fake di Jong-Un morto e il mistero sulle condizioni del dittatore Nord Coreano È la prima volta che i media di stato riferiscono di una apparizione in pubblico del dittatore, che mancava dalle scene dallo scorso 11 aprile, quando aveva presieduto una riunione del politburo del Partito dei Lavoratori, mentre il giorno seguente i media ufficiali diffusero la notizia di ... Leggi su giornalettismo Corea del Nord - Kim Jong-un riappare in pubblico dopo 3 settimane

riotta : Ma editorialisti che ogni giorno firmano articoli sul governo in prima pagina possono poi aderire a un manifesto pr… - repubblica : Corea del Nord, media Kim Jong-un riappare in pubblico dopo 20 giorni [aggiornamento delle 23:45] - MediasetTgcom24 : Corea del Nord, Kim Jong-un riappare in pubblico dopo tre settimane #CoreadelNord - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Il leader nordcoreano Kim Jong-un riappare in pubblico dopo tre settimane all'inaugurazione di una fabbrica di fertilizza… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Corea del Nord, pubblicate le immagini di Kim riapparso in pubblico -