Calcio: anche Roma e Lazio potranno riprendere gli allenamenti a livello individuale (Di sabato 2 maggio 2020) anche la Regione Lazio, tramite un’ultima ordinanza, concede gli allenamenti a livello individuale per gli sport di squadra dal 6 maggio. È la quarta in ordine dopo Emilia Romagna, Sardegna e Campania. Spazio dunque alle due squadre capitoline di Serie A di Calcio, Roma e Lazio, per ripartire con la preparazione. Le parole dell’ordinanza: “È consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali”. Le parole della società giallorossa: “La Roma ringrazia la Regione Lazio per la sensibilità dimostrata nei ... Leggi su oasport Calciomercato Napoli - si inizia a temere anche per i contratti in scadenza nel 2021

Sanchez : «Spero che il calcio riprenda presto. Decideranno leghe e federazioni»

Roma - Pellegrini si unisce al coro : “La normalità passa anche dal calcio” (Di sabato 2 maggio 2020)la Regione, tramite un’ultima ordinanza, concede gliper gli sport di squadra dal 6 maggio. È la quarta in ordine dopo Emiliagna, Sardegna e Campania. Spazio dunque alle due squadre capitoline di Serie A di, per ripartire con la preparazione. Le parole dell’ordinanza: “È consentito l’allenamento in formadi atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse,per gli atleti di discipline sportive non individuali”. Le parole della società giallorossa: “Laringrazia la Regioneper la sensibilità dimostrata nei ...

LorePelle7 : Non possiamo che augurarci che il campionato, in condizioni di sicurezza, riparta: non solo per ragioni sportive ma… - lucianonobili : L’unanimità delle squadre di @SerieA per ripresa del campionato è un messaggio fortissimo. Il #calcio è passione,… - MCriscitiello : Questo è quanto avevamo anticipato giovedì sera su SportItalia. Stasera Spadafora dà l’ok ad allenamenti individual… - OriginalLuke : RT @Dlavolo: Il 2 maggio del 1519 moriva Leonardo Da Vinci. Fu uno scienziato, filosofo, architetto, pittore, scultore, ingegnere, trattati… - TITANTOP4881 : @Luca80Ju Era ridocolizzato e preso pervil culo mi ricordo in una delle prime trasmissioni di raimondo vianello su… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio anche Napoli, Maksimovic vede il rientro: «Mi manca il calcio anche al bar» Il Mattino Spadafora al Cts "Valutare possibili sedute individuali sport squadra"

ROMA (ITALPRESS) - Valutare la possibilita' che le linee guida sullo svolgimento, a partire da lunedi', degli allenamenti per gli atleti delle discipline individuali possano venire applicate anche ...

Milan, Castillejo: "Rinato grazie alla fiducia di Pioli. Spero di restare a lungo"

Milano, 2 maggio 2020 – Tra le rivelazioni più positive del Milan di Stefano Pioli di inizio anno c’è senza dubbio Samu Castillejo, rigenerato dal passaggio al 4-4-2 e dalla fiducia del tecnico emilia ...

ROMA (ITALPRESS) - Valutare la possibilita' che le linee guida sullo svolgimento, a partire da lunedi', degli allenamenti per gli atleti delle discipline individuali possano venire applicate anche ...Milano, 2 maggio 2020 – Tra le rivelazioni più positive del Milan di Stefano Pioli di inizio anno c’è senza dubbio Samu Castillejo, rigenerato dal passaggio al 4-4-2 e dalla fiducia del tecnico emilia ...