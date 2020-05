Bozza Dl | indennità colf fino a 600 euro mensili per due mesi

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 2 maggio 2020) Arriva l'indennità per i lavoratori domestici, che erano stati trascurati nel dl Cura Italia. Ladel maxi-decreto che il governo si appresta a varare prevede pere badanti un assegno mensile, per idi aprile e maggio, di 400per chi ha "uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva non superiore a 20 ore settimanali" e di 600per chi invece ha "uno o più contratti di lavoro di durata complessiva superiore a 20 ore settimanali". Le indennità sono esentasse e "sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi col datore di lavoro e che vi sia stata una comprovata riduzione di almeno il 25 per cento dell'orario complessivo di lavoro".Il bonus per i lavoratori domestici non è cumulabile con le altre indennità legate all'emergenza, né con la Naspi, né con il reddito di ...