Termoscanner e numeri di telefono obbligatori: le nuove regole per fase 2 (Di venerdì 1 maggio 2020) Termoscanner e numeri di telefono obbligatori: le nuove regole per fase 2 Nell’attesa che parta la fase 2 il cui avvio – secondo molte indiscrezioni – potrebbe coincidere con la data di lunedì 4 maggio 2020 la domanda ruota intorno alle nuove regole da rispettare. In sostanza la fase 2 dovrebbe essere quella di convivenza col virus durante la quale sarà necessario continuare ad avere comportamenti cauti e seguire in parte ciò che già facciamo. Un esempio su tutti: mantenere il distanziamento sociale. Le novità attese nella fase 2 Un’altra novità potrebbe essere rappresentata dal lancio di un app utile e tracciare gli spostamenti ed intervenire in maniera molto circostanziata in caso di nuovi contagi per individuare i soggetti entrati in contatto con i positivi da coronavirus. Si parla anche obbligo di sanificare ... Leggi su termometropolitico Termoscanner e numeri di telefono obbligatori : le nuove regole per fase 2

Ultime Notizie dalla rete : Termoscanner numeri Fase 2 coronavirus: termoscanner davanti gli uffici tra i requisiti dettati dall'Oms Corriere della Sera Coronavirus Fase 2, ai funerali termoscanner e mascherina anche per i preti

Roma, 30 aprile 2020 - La curva dell'epidemia di Coronavirus continua a decrescere sia come casi che per numero di sintomatici. Nel resoconto dell'Istituto superiore di sanità il presidente Silvio Bru ...

VIMINALE “FUNERALI CONSENTITI, ECCO COME”/ Esequie: termoscanner e massimo 15 fedeli

Il Viminale ha inviato una circolare ai prefetti con i funerali a tema: saranno consentiti in Fase 2 ma senza cortei di accompagnamento, dall’11 maggio possibili Messe all’aperto. Una circolare del Vi ...

Roma, 30 aprile 2020 - La curva dell'epidemia di Coronavirus continua a decrescere sia come casi che per numero di sintomatici. Nel resoconto dell'Istituto superiore di sanità il presidente Silvio Bru ...