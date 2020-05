Spesa online con il Coronavirus/ I nuovi clienti saranno smart e a caccia di sconti

(Di venerdì 1 maggio 2020)con il: rivoluzione per quanto riguarda il settore alimentare, la gente si è ormai abituata all'e-commerce e teme il contagio

pattumierafiera : Alle 3:20 ho fatto la spesa online # worth - infoiteconomia : Esselunga, Kahale “Spesa online resterà un’abitudine” - pattumierafiera : ed ecco come sono qui ad aspettare le 2 per fare la spesa online - giuliog : RT @frankspicc: Roma. Spesa online, #lockdown giorno 65. Ho chiamato 5 macellerie prima di trovarne una che consegnasse a casa (nel raggio… - iosonolivp : Sono mesi che ho voglia di oreo Ogni volta che facciamo la spesa online mi dimentico di comprali BASTA -

Ultime Notizie dalla rete : Spesa online

Tom's Hardware Italia

Il Coronavirus ha cambiato le nostre abitudini. Inevitabilmente, verrebbe da aggiungere. Il rischio contagio e il distanziamento sociale ci hanno indotto a compiere una decisa virata, stravolgendo la ...Via (con diverse novità) alla seconda tranche di bonus di solidarietà alimentare per le famiglie di Caltanissetta che si stanno ritrovando in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria. Ieri il dott.