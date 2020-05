Santelli agli ordini di Salvini. Ma la Fase 2 non si fa con i like. Parla il deputato calabrese M5S, Sapia: “Serve responsabilità, invece è guerra tra fazioni” (Di venerdì 1 maggio 2020) La decisione di Jole Santelli di “riaprire” la Calabria, contrariamente alle direttive governative, nasce perché “su ispirazione di Salvini e Meloni”. Ma il centrodestra “dovrebbe capire che la Fase 2 si basa su dati, non sui like”. Non usa mezzi termini il deputato 5 Stelle calabrese, Francesco Sapia, che, insieme ad altri tre Parlamentari calabresi, ha scritto proprio a riguardo una lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “la figura più adeguata per riportare l’Italia all’unità”. Cosa sta succedendo in Calabria? Succede che su ordine di scuderia la presidentessa della Regione, Jole Santelli, ha autorizzato con propria ordinanza lo svolgimento di varie attività. Per esempio di mercati pubblici e, con somministrazione ai tavoli piazzati all’aperto, anche di bar, pasticcerie, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 1 maggio 2020) La decisione di Joledi “riaprire” la Calabria, contrariamente alle direttive governative, nasce perché “su ispirazione die Meloni”. Ma il centrodestra “dovrebbe capire che la2 si basa su dati, non sui”. Non usa mezzi termini il5 Stelle calabrese, Francesco Sapia, che, insieme ad altri trementari calabresi, ha scritto proprio a riguardo una lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “la figura più adeguata per riportare l’Italia all’unità”. Cosa sta succedendo in Calabria? Succede che su ordine di scuderia la presidentessa della Regione, Jole, ha autorizzato con propria ordinanza lo svolgimento di varie attività. Per esempio di mercati pubblici e, con somministrazione ai tavoli piazzati all’aperto, anche di bar, pasticcerie, ...

ValterSaporiti : @agorarai @SantelliJole Santelli hai sbagliato, la tua decisione è solo un atto politico contro il governo. Bastava… - afspagnuolo : @grotondi @SantelliJole 'se la Calabria non ha la pandemia'....per questo Jole Santelli ha deciso di far aprire tut… - LaSempreVerde : #Bersani: in proporzione agli abitanti siamo il primo paese al mondo per numero di tamponi (fonte #Arcuri) I polit… - ShootersykEku : La #Santelli ha ragione di aprire,se aspetta 450 protocolli di cretini assunti inutilmente + quelli di #ConteBis… - HeyThreshold : Santelli ha ottenuto quello che realmente voleva: essere invitata in tutte le trasmissioni e TG e fare concorrenza… -