Primo maggio | il richiamo  di Mattarella | «Subito  aiuti a famiglie e imprese»

(Di venerdì 1 maggio 2020) Il presidente della Repubblica: «Governare il cambiamento per affrontare ritardi antichi, come sul lavoro dei giovani e delle donne»

Nel prossimo decreto «allungheremo la cassa integrazione per ulteriori 9 settimane e lo stop ai licenziamenti per altri tre mesi: non c'è motivo di mandare via lavoratori in cig». Lo afferma la minist ...Gazzetta.it aggiorna circa l'inizio dell'assemblea di Lega Serie A di oggi. Nessun assente: sarà un primo maggio di lavoro per i presidenti della Serie A. L’ordine del giorno prioritario è sull’“aggio ...