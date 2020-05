Napoli, Castel Volturno verso la riapertura (Di venerdì 1 maggio 2020) Il Napoli potrà tornare ad allenarsi a Castel Volturno. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha raccontato della richiesta pervenuta dagli azzurri. “Il presidente De Laurentiis mi ha mandato una lettera di sollecito e propone una ipotesi di lavoro estremamente interessante. Lo sport e anche gli allenamenti per le attività sportive di squadra non sono previste dal decreto nazionale. De Laurentiis mi dice che il Napoli può allenarsi perché a Castel Volturno ci sono tre campi e la possibilità di distanziare gli atleti di 20 metri, dividendo la squadra in gruppi che si recherebbero a Castel Volturno in orari diversi tra loro, senza l’uso comune delle docce, con trasporto individuale di ognuno di loro. Ci sono tutte le condizioni per consentire gli allenamenti al Napoli. Ho detto a De Laurentiis che sottoporremo la sua proposta ... Leggi su calciomercato.napoli VIDEO - Il Napoli torna subito a Castel Volturno? De Luca annuncia : "Proposta interessante di ADL - noi consentiremo gli allenamenti"

Napoli - De Luca riapre Castel Volturno : «Ok ad allenamenti in sicurezza»

VIDEO - Il Napoli torna subito a Castel Volturno? De Luca annuncia : "ADL mi ha convinto - consentiremo allenamenti" (Di venerdì 1 maggio 2020) Ilpotrà tornare ad allenarsi a. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha raccontato della richiesta pervenuta dagli azzurri. “Il presidente De Laurentiis mi ha mandato una lettera di sollecito e propone una ipotesi di lavoro estremamente interessante. Lo sport e anche gli allenamenti per le attività sportive di squadra non sono previste dal decreto nazionale. De Laurentiis mi dice che ilpuò allenarsi perché aci sono tre campi e la possibilità di distanziare gli atleti di 20 metri, dividendo la squadra in gruppi che si recherebbero ain orari diversi tra loro, senza l’uso comune delle docce, con trasporto individuale di ognuno di loro. Ci sono tutte le condizioni per consentire gli allenamenti al. Ho detto a De Laurentiis che sottoporremo la sua proposta ...

infoitsport : Alvino: 'È ufficiale, il Napoli tornerà ad allenarsi a Castel Volturno! Tempi tecnici permettendo' - Salvato95551627 : RT @ilnapolionline: TV LUNA - Il Napoli tornerà ad allenarsi a Castel Volturno. Ecco le norme del protocollo - - luigicastronuov : RT @NCN_it: DE LUCA, NAPOLI: “AUTORIZZATI GLI ALLENAMENTI A CASTEL VOLTURNO, CI SONO LE CONDIZIONI PER LAVORARE IN SICUREZZA” CLICCA QUI:… - ETendenza : 'De Laurentiis': Per aver chiesto a De Luca di autorizzare il ritorno agli allenamenti del Napoli, poiché a Castel… - simshine95 : @marifcinter Però gli allenamenti del Napoli a Castel Volturno vanno bene #mamifacciailpiacere -