Liga, In Spagna via ai test sui giocatori (Di venerdì 1 maggio 2020) Il Consiglio Superiore dello Sport spagnolo, ha comunicato a Lega, Federazione e Assocalciatori che il ministero della Sanità ha approvato il protocollo presentato dai club per il ritorno agli allenamenti individuali a partire dal 4 maggio, ma bisognerà ancora attendere il decreto ministeriale che definirà i dettagli e che molto probabilmente arriverà venerdì. Secondo il quotidiano As, la linea che potrebbero seguire le società è quella di sottoporre giocatori, staff tecnici e collaboratori della prima squadra ai primi test a partire da lunedì e continuare fino al 7, poi il via agli allenamenti tra l`8 e l`11 maggio con l`obiettivo di riprendere il campionato il 28 giugno. Anche in Spagna, secondo il protocollo sanitario, il consiglio per tutti i club è di portare le squadre in ritiro ed evitare contatti esterni per qualche ... Leggi su ilfogliettone Basket : le diverse situazioni in Spagna - Francia e ABA Liga e le maggiori o minori chance di ripresa

Il Consiglio Superiore dello Sport spagnolo, ha comunicato a Lega, Federazione e Assocalciatori che il ministero della Sanità ha approvato il protocollo presentato dai club per il ritorno agli allenamenti individuali a partire dal 4 maggio, ma bisognerà ancora attendere il decreto ministeriale che definirà i dettagli e che molto probabilmente arriverà venerdì. Secondo il quotidiano As, la linea che potrebbero seguire le società è quella di sottoporre, staff tecnici e collaboratori della prima squadra ai primia partire da lunedì e continuare fino al 7, poi il via agli allenamenti tra l`8 e l`11 maggio con l`obiettivo di riprendere il campionato il 28 giugno. Anche in, secondo il protocollo sanitario, il consiglio per tutti i club è di portare le squadre in ritiro ed evitare contatti esterni per qualche ...

