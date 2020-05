From Milan with Love: l’evento per omaggiare chi combatte il Covid-19 (Di venerdì 1 maggio 2020) Il comunicato del club rossonero: nasce From Milan with Love, l’evento digitale live per rendere omaggio a coloro che combattono in prima linea il Covid-19 Dalla partnership tra il Milan e Roc Nation, l’azienda leader dell’intrattenimento globale, nasce “From Milan with Love”, l’evento digitale live per celebrare e rendere omaggio a coloro che combattono in prima linea il Covid-19, in Italia e nel mondo. Questo speciale tributo si terrà domenica 3 maggio alle 21:00 CET con esibizioni dal vivo di numerosi artisti musicali internazionali. I fondi raccolti durante “From Milan with Love” andranno a Fondazione Milan, in sinergia con la onlus “Direct Relief”. Sarà possibile donare in diretta tramite la pagina ufficiale ‘From Milan with Love’, che riceve tutte le transazioni internazionali e la pagina AC ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 maggio 2020) Il comunicato del club rossonero: nasce, l’evento digitale live per rendere omaggio a coloro che combattono in prima linea il-19 Dalla partnership tra ile Roc Nation, l’azienda leader dell’intrattenimento globale, nasce “”, l’evento digitale live per celebrare e rendere omaggio a coloro che combattono in prima linea il-19, in Italia e nel mondo. Questo speciale tributo si terrà domenica 3 maggio alle 21:00 CET con esibizioni dal vivo di numerosi artisti musicali internazionali. I fondi raccolti durante “” andranno a Fondazione, in sinergia con la onlus “Direct Relief”. Sarà possibile donare in diretta tramite la pagina ufficiale ‘’, che riceve tutte le transazioni internazionali e la pagina AC ...

acmilan : Learn from the best – our new partner #MasterClass ?? - sportli26181512 : 'From Milan with Love': domenica l'evento digitale live per celebrare chi combatte in prima linea il COVID-19: Dall… - MilanNewsit : 'From Milan with Love': domenica l'evento digitale live per celebrare chi combatte in prima linea il COVID-19 - PianetaMilan : #FromMilanWithLove, evento digitale #live di @acmilan e @RocNation - #ACMilan #Milan #weareacmilan #SempreMilan… - NonEvoluto : Mentre il campionato è ancora fermo, la solidarietà non lo è e vede il #Milan in prima linea. In un periodo dove si… -

Ultime Notizie dalla rete : From Milan “From Milan with Love”, evento digitale live di Milan e Roc Nation Pianeta Milan FESTA DEI LAVORATORI, ROGGIANI (PD): SU FACEBOOK UN CORTEO VIRTUALE PER RACCONTARE LE STORIE DI LAVORATRICI E LAVORATORI

(mi-Lorenteggio.com) MILANO, 1 Maggio 2020 – Si chiama “Fondata sul Lavoro?” l’iniziativa social promossa dal PD Milano Metropolitana per dare voce alle lavoratrici e ai lavoratori, alle loro angosce, ...

Neurochirurgia su un bimbo di 8 mesi positivo a Covid-19: primato al Policlinico di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 aprile 2020- Non è da tutti avere solo otto mesi di vita e aver già vinto due importanti battaglie. Questa è la storia di Luca (nome di fantasia), che ha trovato la sua ...

(mi-Lorenteggio.com) MILANO, 1 Maggio 2020 – Si chiama “Fondata sul Lavoro?” l’iniziativa social promossa dal PD Milano Metropolitana per dare voce alle lavoratrici e ai lavoratori, alle loro angosce, ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 aprile 2020- Non è da tutti avere solo otto mesi di vita e aver già vinto due importanti battaglie. Questa è la storia di Luca (nome di fantasia), che ha trovato la sua ...