Barbara d’Urso disperata | non posso abbracciarlo

Leggi su solodonna

(Di venerdì 1 maggio 2020) La conduttrice, in diretta tv, parla del figlio e del desiderio di rivederlo. Però ammette che…d’Urso è una mamma attenta e premurosa; ha sempre messo i figli e la loro privacy al primo posto, tanto che non ama nemmeno parlarne in televisione, per rispetto nei loro confronti. Ma oggi a Pomeriggio 5, durante la diretta e il collegamento con il sindaco di Bari, al quale ha chiestoArticolo completo:d’Urso: nondal blog SoloDonna