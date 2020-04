Zannola | Giunta Raggi colpevolizza povertà

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 aprile 2020) Roma – “A Roma per i piu’ bisognosi sono in arrivo gli alimenti di cittadinanza da distribuire nei mercati sociali, in cambio di ore lavoro. No, non si tratta di uno scherzo. E’ l’ultima trovata messa in campo da ieri dalla nostra prima cittadina, la Sindaca, per rispondere alla crisi economica e sociale causata dal Covid-19. Secondo la, le persone in difficolta’ potranno fare la spesa in questi mercati grazie a una card che sara’ ricaricata ogni qual volta questi svolgeranno lavori socialmente utili per la citta’. La sperimentazione e’ partita ieri al Mercato Appagliatore di Ostia ma l’idea e’ di estendere l’esperienza a tutti i municipi.” “Con estrema sincerita’ credo che questo provvedimento sia uno tra i gesti piu’ distanti dalla cultura politica di inclusione, ...