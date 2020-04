Temptation Island si farà? Ecco cosa ha detto Maria De Filippi E su Uomini e Donne…

Leggi su trendit

(Di giovedì 30 aprile 2020)Deha rivelato, in un’intervista a Vanity Fair, che il format dicosì come lo conosciamo potrebbe subire un cambiamento. Cambiamento dettato dall’emergenza coronavirus che tutta l’Italia sta affrontando. Alla De, infatti, è stato chiesto se la componente delle chat virtuali adottate pere Donne sarà applicato anche aDeha dichiarato: Ne stiamo parlando in questi giorni per portarci avanti con il cast: scegliamo di prepararci anziché aspettare senza poter fare niente. Il contatto fisico non è necessariamente fondamentale: quello che fa più arrabbiare i fidanzati e le fidanzate non è tanto il massaggio sulla schiena, ma la confidenza con le corteggiatrici e i corteggiatori, il raccontare le tue emozioni e la tua vita dopo un minuto. La ...