Oasis: tutto su Don't stop, il brano inedito (Di giovedì 30 aprile 2020) Ciò che resta di un artista e di un gruppo, al di là delle doti tecniche e carismatiche, sono le canzoni, ed è innegabile gli Oasis ne abbiano fatte diverse memorabili. I due litigiosi fratelli Gallagher, Liam e Noel, si sono separati ormai da anni e ognuno porta avanti la sua carriera solista, con buoni risultati. Appare molto difficile, visti anche i pessimi rapporti tra i due fratelli che continuano a punzecchiarsi via social, una reunion degli Oasis dopo lo scioglimento della band del 28 agosto 2009 quando, a tre date dalla conclusione della tournée, Noel Gallagher abbandonò il palco del Rock en Seine a pochi minuti dall'esibizione, comunicato poco l'abbandono ufficiale del gruppo. Gli Oasis sono stati il gruppo inglese più influente degli anni Novanta, con 11 album pubblicati in 28 anni di attività, dando vita a un'accesa ...

the_annali : Andrà tutto a puttane ma almeno è uscita una 'nuova' canzone degli #Oasis. - flawlessloujs : Madonna che vibes la nuova (si può dire di una canzone vecchia ma inedita?) degli Oasis. Mi sa che oggi sarà in riproduzione tutto il giorno - Isa2782 : Fermate tutto, fatemi scendere. ?? Noel smettila di fare il coglione e chiama tuo fratello porca zoccola!!! #Oasis - snowsnowae : In che senso leghisti in parlamento e inedito degli oasis tutto lo stesso giorno CHE SUCCEDE - Gil88_fm : RT @AlexNick2000: Adoro tutto questo ???? #Oasis #dontstop -