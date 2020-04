L’Ema lancia l’allarme: le terapie cellulari non validate comportano gravi rischi (Di giovedì 30 aprile 2020) Non fidatevi di terapie cellulari senza validità scientifica e presentate come miracolose. Questo l’avvertimento dell’Ema, l’Agenzia Europea dei Medicinali, ai cittadini comunitari. Con un comunicato del suo Comitato per le terapie Avanzate, l’ente mette in guardia contro trattamenti cellulari non regolamentati che sempre più frequentemente vengono proposti anche in cliniche europee. I casi segnalati in Europa Ad allarmare l’Ema, riferisce il comunicato disponibile sul sito, i numerosi casi segnalati a inizio 2020 di persone, aziende e ospedali che promuovevano “terapie cellulari non validate scientificamente quali cure per un’ampia gamma di patologie”. Cancro, malattie cardiovascolari, autismo, paralisi celebrale, perdita della vista: la terapia cellulare è stata propagandata come trattamento ideale per un ponderoso ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 aprile 2020) Non fidatevi disenza validità scientifica e presentate come miracolose. Questo l’avvertimento dell’Ema, l’Agenzia Europea dei Medicinali, ai cittadini comunitari. Con un comunicato del suo Comitato per leAvanzate, l’ente mette in guardia contro trattamentinon regolamentati che sempre più frequentemente vengono proposti anche in cliniche europee. I casi segnalati in Europa Ad allarmare l’Ema, riferisce il comunicato disponibile sul sito, i numerosi casi segnalati a inizio 2020 di persone, aziende e ospedali che promuovevano “nonscientificamente quali cure per un’ampia gamma di patologie”. Cancro, malattie cardiovascolari, autismo, paralisi celebrale, perdita della vista: la terapia cellulare è stata propagandata come trattamento ideale per un ponderoso ...

MinisteroSalute : L'Agenzia Europea per i Medicinali - @EMA_News lancia un sistema di monitoraggio potenziato per prevenire la care… - bicidiario : RT @MinisteroSalute: L'Agenzia Europea per i Medicinali - @EMA_News lancia un sistema di monitoraggio potenziato per prevenire la carenza… - CriAreaNordMil : MinisteroSalute: L'Agenzia Europea per i Medicinali - EMA_News lancia un sistema di monitoraggio potenziato per p… - michelestimola : RT @MinisteroSalute: L'Agenzia Europea per i Medicinali - @EMA_News lancia un sistema di monitoraggio potenziato per prevenire la carenza… - salvatoreblanc7 : RT @MinisteroSalute: L'Agenzia Europea per i Medicinali - @EMA_News lancia un sistema di monitoraggio potenziato per prevenire la carenza… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ema lancia