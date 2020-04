(Di giovedì 30 aprile 2020) «Visto che lei è un avvocato, presidente, le volevo notificare che lei non ha più una. Se ho capito l’intervento di, lei era già sotto condizione, maoggi le ha detto “io ti hoe io ti posso distruggere”… È così Matteo, questo è esattamente il senso del tuo intervento? Che in alcuni punti io stesso ho condiviso… Ho applauditoin due passaggi. Era e sembrava un intervento responsabile dell’opposizione». Lo ha detto il vicepresidente del Senato, Ignazio La, parlando a Palazzo Madama, rivolto al premier Giuseppe. «Sia qui che alla Camera lei ha usato una frase identica: “Il mio non è un programma elettorale destinato a raccogliere il consenso”. Tutto ciò vuol dire che lei sa benissimo che tutto quello che ha ...

lellone_ : RT @laura_maffi: Spettacolare La Russa che da del fascista a Conte!!!!!! - 1958Aldo : RT @laura_maffi: Spettacolare La Russa che da del fascista a Conte!!!!!! - SecolodItalia1 : La Russa: «Conte non ha più la maggioranza. Renzi lo ha creato e distrutto» (video) - scalise_luigia : RT @laura_maffi: Spettacolare La Russa che da del fascista a Conte!!!!!! - SonkyK : RT @laura_maffi: Spettacolare La Russa che da del fascista a Conte!!!!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Russa Conte

Il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa ha attaccato duramente il premier Conte nel corso dell’intervento a Palazzo Madama. “A tutto c’è un limite. Come premier pensa al consenso e non solo al ..."Il suo pensiero predominante non è stato solo combattiamo il virus, ma come combattiamo il virus per accrescere il mio consenso e far dimenticare che lei non è stato votato... A tutto c'è un limite..