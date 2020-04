Il fascino dei pianoforti nei luoghi abbandonati

Leggi su wired

(Di giovedì 30 aprile 2020) Senza tasti, impolverati, con le corde divelte. Eppure, ancora eleganti, emozionanti. Nei(che siano ville, ospedali o alberghi) capita di imbattersi inche nessuno cura più da anni. Una poesia malinconica che Eleonora Costi, fotografa milanese con il pallino dei posti in rovina, ha raccolto nei suoi scatti dedicati ai piano dimenticati. “Cinque anni fa ho iniziato, un po’ per caso, un progetto sui”, racconta a Wired. “E mi sono resa conto che c’è tutto un mondo in rovina, dagli asili agli ospedali. Come se ci fosse una seconda Italia, parallela alla prima, completamente abbandonata”. E piena di. “Una sorpresa è stata scoprire che, in molte ville, sono rimasti i. È una cosa che non ci si aspetta, di trovare in un luogo abbandonato strumenti ...