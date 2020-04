Harrison Ford | indagato per un incidente aereo avvenuto a Los Angeles (Di giovedì 30 aprile 2020) L’attore Harrison Ford indagato dalla Federal Aviation Administration dopo un incidente avvenuto a Los Angeles lo scorso 24 aprile 2020. Il famoso attore di Hollywood, Harrison Ford è stato indagato dalla Federal Aviation Administration dopo un incidente avvenuto su una pista dell’aeroporto Hawthorne Municipal di Los Angeles il 24 aprile. La FAA ha dichiarato in … L'articolo Harrison Ford indagato per un incidente aereo avvenuto a Los Angeles proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Harrison Ford | Incidente sfiorato in aereo : l’attore era alla guida

Harrison Ford sotto indagine : non ha ascoltato la torre di controllo durante un atterraggio - “sfiorata la tragedia”

Harrison Ford sotto indagine - sfiora la tragedia/ Ignora la torre di controllo e... (Di giovedì 30 aprile 2020) L’attoredalla Federal Aviation Administration dopo una Loslo scorso 24 aprile 2020. Il famoso attore di Hollywood,è statodalla Federal Aviation Administration dopo unsu una pista dell’aeroporto Hawthorne Municipal di Losil 24 aprile. La FAA ha dichiarato in … L'articoloper una Losproviene da www.meteoweek.com.

MiraNerissa : @ezio_denver4 Perdono mi ha fatto pensare a quello e poi io so vecchietta mi ricordo quelli con Harrison Ford era m… - ItalNews_info : Harrison Ford sfiora ancora un incidente aereo | ItalNews - BlitzQuotidiano : Harrison Ford, incidente aereo sfiorato. L’attore-pilota aveva frainteso un ordine della torre di controllo… - cannibal_kid : RT @SpikeItalia: A Han Solo non sarebbe mai capitato #HarrisonFord - FrancesconiElio : Indiana Jones è un mito. Harrison Ford è scemo. Al suo attivo ha un paio di incidenti, è atterrato su una via di ru… -