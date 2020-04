Flash mob dei bagnini di Cesenatico per il via alla stagione (Di giovedì 30 aprile 2020) "Tutti insieme per iniziare la stagione". Questo il messaggio che i bagnini di Cesenatico hanno voluto dare nel flash mob organizzato ieri pomeriggio sulla spiaggia della città romagnola, proprio a due passi dal grattacielo. I gestori degli stabilimenti balneari si sono trovati per comporre una grande scritta, lunga 120 metri per tredici metri di altezza, utilizzando i loro attrezzi del mestiere: circa 300 lettini da mare, che, assemblati insieme, hanno composto la scritta 'Together'. "Ogni lettino è un piccolo mattoncino che rappresenta simbolicamente le attività di Cesenatico – hanno spiegato - ciascuno di noi con le proprie differenze contribuisce a formare la nostra offerta turistica. Siamo pronti, la affronteremo insieme". Leggi su agi Ballano Baby Shark per i bimbi ricoverati : il flashmob dei volontari della Croce Rossa

