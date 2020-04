Coronavirus | Ilaria Capua e Giovanni Rezza dell’Iss sono gli esperti di cui gli italiani

Corriere : Capua e Rezza sono gli esperti di cui gli italiani si fidano di più - Corriere : Capua e Rezza sono gli esperti di cui gli italiani si fidano di più - La7tv : #dimartedi 'Se i parrucchieri riuscissero ad applicare delle misure di contenimento, con appuntamenti fissati bene… - enrydamy : Capua e Rezza sono gli esperti di cui gli italiani si fidano di più - francirisso : RT @Corriere: Capua e Rezza sono gli esperti di cui gli italiani si fidano di più -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ilaria

Corriere della Sera

Da lunedì 4 maggio 2020 a Scandicci riaprono per le passeggiate e le attività motorie dei cittadini 14 parchi in tutti i quartieri, e le greenway lungo gli argini dei tre principali corsi d’acqua, ovv ...di Alessio Gemma e Ilaria Urbani Arriva da Caserta la mascherina ecologica, riciclabile e anallergica. L'azienda Wip, specializzata in attrezzature per il settore sportivo, in tempi di emergenza coron ...