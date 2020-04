Conte: “Da Renzi nessun ultimatum” (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – “Quale ultimatum? Renzi ha chiesto di fare politica? È quello che stiamo facendo, quindi non c’è nessun ultimatum“. Lo sottolinea, interpellato dai cronisti a Palazzo Madama, il premier Giuseppe Conte dopo l’informativa in Aula. “Quindi la maggioranza esiste ancora?”, hanno chiesto i cronisti. “Sì”, la risposta netta del presidente del Consiglio prima di uscire dall’edificio. Leggi su quifinanza Coronavirus - Conte : “Dal 4 maggio si potrà fare attività sportiva mantenendo la distanza di sicurezza”

Seria A - Giuseppe Conte conferma : “dal 18 maggio via allenamenti”

borghi_claudio : Niente, causa naso allungabile anche al Senato conte è senza mascherina e non ha nemmeno le distanze giuste da chi gli siede davanti. - matteosalvinimi : #Salvini: Critiche a Conte da parte dei cittadini perché non si prende responsabilità? Il vicino Macron si sta pren… - Capezzone : L'analisi di @mattiamagrassi su @atlanticomag: troppo comodo scaricare Conte da parte di chi (politici, media, isti…

