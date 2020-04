Come va compilato il modulo autocertificazione dal 4 maggio (Di giovedì 30 aprile 2020) Il dietrofront pare definitivo: il modulo autocertificazione dal 4 maggio non cambierà ma bisognerà compilarlo in modo diverso per dichiarare le visite ai “congiunti“, parola che ha via via raggiunto un significato sempre più ampio comprendendo gli “affetti stabili” prima e gli amici poi. Oggi il Corriere della Sera racconta che l’orientamento del Viminale è quello di mantenere l’ultima versione del modulo ed emanare una circolare per precisare che per rispetto della privacy non devono essere indicate le generalità dei «congiunti» dai quali si va in visita. E dunque è possibile si possa continuare ad utilizzare il modulo già esistente seguendo quattro regole: 1. Riempire tutti gli spazi sull’identità della persona che effettua lo spostamento. 2. Compilare l’indirizzo da ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 30 aprile 2020) Il dietrofront pare definitivo: ildal 4non cambierà ma bisognerà compilarlo in modo diverso per dichiarare le visite ai “congiunti“, parola che ha via via raggiunto un significato sempre più ampio comprendendo gli “affetti stabili” prima e gli amici poi. Oggi il Corriere della Sera racconta che l’orientamento del Viminale è quello di mantenere l’ultima versione deled emanare una circolare per precisare che per rispetto della privacy non devono essere indicate le generalità dei «congiunti» dai quali si va in visita. E dunque è possibile si possa continuare ad utilizzare ilgià esistente seguendo quattro regole: 1. Riempire tutti gli spazi sull’identità della persona che effettua lo spostamento. 2. Compilare l’indirizzo da ...

